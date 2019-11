Actualidade

A Guiné Equatorial anunciou hoje que vai dedicar o próximo ano a atrair investimento direto estrangeiro no setor da exploração e processamento de matérias, chamando a 2020 o 'Ano do Investimento', que se segue ao 'Ano da Energia'.

"Tornámos claro que depois do sucesso do 'Ano da Energia', em 2019, o próximo ano será inteiramente dedicado a garantir financiamento para projetos industriais prontos para receber investimento; já há um enorme entusiasmo para estas oportunidades; a Guiné Equatorial está pronta para fazer negócios e tornar 2020 um ano histórico de investimentos", disse o ministro das Minas e Hidrocarbonetos.

Falando no âmbito do quinto Fórum de Países Exportadores de Gás, que decorre até sexta-feira em Malabo, Gabriel Obiang Lima acrescentou que "para promover estas oportunidades estão já organizadas várias conferências e apresentações de investimento ao longo do ano dentro e fora do país", apresentando ainda três conferências nacionais: Exposição e Fórum de Investimento no Petróleo Africano, de 1 a 3 de abril, o segundo Dia do Petróleo e Gás, em junho, e o Fórum Económico, dias 25 e 26 de novembro.