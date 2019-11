Actualidade

A presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, defendeu hoje, perante o Parlamento Europeu, em Estrasburgo, que a comissária designada por Portugal, Elisa Ferreira, é a pessoa certa para liderar a pasta da Coesão e Reformas.

Antes de o Parlamento Europeu votar o conjunto da Comissão Europeia - que se for aprovada iniciará funções em 01 de dezembro -, Von der Leyen está a apresentar o seu colégio e o respetivo programa aos eurodeputados, tendo sublinhado na sua intervenção a importância da missão de Elisa Ferreira, a quem atribuiu a pasta da Coesão e Reformas.

Apontando que "a economia europeia recuperou de uma das piores crises económicas e financeiras desde o final da II Guerra Mundial", a presidente eleita do executivo comunitário notou que "o mercado de trabalho continua forte e o desemprego continua a cair, mas, com nuvens a formarem-se no horizonte, a Europa deve preparar-se para o que aí vem".