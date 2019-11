Actualidade

A associação de bibliotecários e arquivistas exige a regulação do setor, que atualmente é inexistente ou desajustada, uma reivindicação que está a apresentar aos grupos paramentares, para que o assunto seja debatido no âmbito da proposta do Orçamento do Estado.

De acordo com Alexandra Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD), dos pedidos de audiência com os grupos parlamentares, até ao momento só não obtiveram resposta do PS.

Em causa está a desregulação do setor, a falta de financiamento, a ausência de estatísticas e a inexistência de redes nesta área, que podem levar à perda de património, com risco para a memória nacional e para a identidade nacional.