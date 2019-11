Actualidade

Metade dos cem estrangeiros fiscalizados numa megaoperação policial em todo o território cabo-verdiano, que envolveu mais de 300 agentes, foram detetados em situação irregular, segundo um relatório divulgado hoje pela Polícia Nacional.

A megaoperação, envolvendo as várias forças da Polícia Nacional, foi desenvolvida durante a manhã de 21 de novembro, com o objetivo de "transmitir uma maior tranquilidade e segurança pública aos cidadãos e seus bens", lê-se no mesmo relatório.

A polícia mobilizou para esta operação 322 elementos e 234 viaturas, tendo detido 28 cidadãos cabo-verdianos e apreendido vário material, nomeadamente droga.