Actualidade

O internacional português João Félix, de 20 anos, venceu hoje o 'Golden Boy' de 2019, prémio do jornal italiano Tuttosport que distingue o melhor futebolista abaixo dos 21 anos.

Félix, que no verão trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid por 126 milhões de euros, recebeu 332 votos, à frente do inglês Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 175, e do alemão Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, com 75.

"Obrigado Tuttosport pelo prémio Golden Boy de 2019, estou muito orgulhoso. É a segunda vez que um jogador do Atlético de Madrid tem esse reconhecimento [Agüero, em 2007], estou feliz. Obrigado também ao Benfica e em particular ao treinador Bruno Lage, por tudo o que fez por mim, e à minha família, sempre próxima. Um abraço", referiu João Félix.