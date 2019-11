Actualidade

A Unidade de Saúde Familiar de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, está hoje encerrada devido à falta de assistentes administrativos, situação que está a motivar críticas dos utentes, constatou a agência Lusa no local.

Os utentes foram surpreendidos logo pela manhã com uma informação afixada na porta, que avisava que as consultas de enfermagem e médicas não podem ser realizadas por faltas de assistentes técnicos.

No local, a agência Lusa constatou a revolta dos utentes quando se depararam com as portas fechadas.