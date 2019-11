Actualidade

O Governo português anunciou hoje que "lamenta profundamente" a morte de treze militares franceses no Mali, na sequência de uma colisão, na segunda-feira, entre dois helicópteros das forças militares da França no país.

"O Governo português lamenta profundamente a morte de treze militares franceses, no decurso de uma operação de combate contra elementos jihadistas levada a cabo no dia 25 de novembro, na região de Liptako, no norte do Mali", lê-se na nota hoje divulgada.

"O Governo português expressa as suas mais profundas condolências às famílias dos soldados e reitera a sua total solidariedade para com a França, sublinhando a importância do seu contributo no combate ao terrorismo na região do Sahel", acrescenta-se na nota, que serviu ainda para Portugal reafirmar "o seu compromisso com a estabilização do Mali e da região, designadamente no quadro multilateral e em estreita coordenação com os parceiros internacionais".