O Benfica felicitou hoje João Félix pela vitória no 'Golden Boy' de 2019, considerando que a distinção, que premeia o melhor futebolista abaixo dos 21 anos, reforça o prestígio do trabalho da escola de formação do clube.

"É com enorme orgulho e satisfação que o Sport Lisboa e Benfica felicita João Félix por ter ganhado o conceituado prémio Golden Boy 2019", escreve o clube, que no verão vendeu o jogador do Atlético de Madrid por 126 milhões de euros.

O clube refere que o prémio, atribuído pelo jornal italiano Tuttosport, "é um reconhecimento que muito prestigia o talento" de João Félix, "mas também contribui para o reforço do prestígio e trabalho feito" na escola de formação Benfica Campus, do Seixal".