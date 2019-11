Actualidade

O ministro da Defesa afirmou hoje que a nomeação do comodoro Paulo Isabel para diretor da PJ Militar é um passo para a "recuperação pública" desta polícia, com a garantia de que ninguém está acima da justiça militar.

João Gomes Cravinho discursava na tomada de posse, na sede do Ministério da Defesa Nacional, em Lisboa, de Paulo Isabel para diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), que ocupou o cargo em substituição de Luís Vieira, que se demitiu na sequência do caso do furto de material militar nos paióis de Tancos, em junho de 2017.

Referindo-se ao caso Tancos, Gomes Cravinho disse que "é imprescindível" salientar que "se de facto houve, como parece ter havido, em determinado momento, um desvio em relação ao correto comportamento institucional da PJM", ele deveu-se "não à arquitetura do sistema de justiça militar" nem aos seus funcionários".