Unidade de Saúde de Miranda do Corvo reabriu às 12

A Unidade de Saúde Familiar de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, reabriu hoje às 12:00, depois de encerrada desde as 08:00 por falta de assistentes administrativos, constatou a agência Lusa no local.

Desde as 08:00 que a unidade esteve fechada, com uma informação afixada na porta a indicar que as consultas de enfermagem e médicas não podiam ser realizadas por faltas de assistentes técnicos, o que motivou duras críticas dos utentes.

Segundo o Movimento de Utentes do Centro de Saúde de Miranda do Corvo, o serviço de atendimento foi reaberto com a deslocalização de dois assistentes administrativos do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte.