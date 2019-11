Actualidade

A economia moçambicana está a crescer ao ritmo mais baixo dos últimos dez anos do país, mas o Standard Bank perspetiva um crescimento para 2020 de 1,7% devido a futuros investimentos no setor do gás natural.

A previsão foi hoje avançada em Luanda pelo economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, Fáusio Mussá, que hoje participou, em Luanda, num 'briefing' económico realizado por aquele banco, para acrescentar valor aos temas ligados à economia angolana e ao continente africano em geral.

Segundo Fáusio Mussá, o crescimento do segundo trimestre da economia moçambicana foi de 2,3%, mas coincidindo com o arranque dos investimentos dos projetos de gás natural, "haverá, em princípio, uma melhoria da liquidez em moeda externa no país".