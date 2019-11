Actualidade

O Parlamento Europeu aprovou hoje por maioria, em sessão plenária, a proposta de orçamento da União Europeia (UE) para 2020, marcada pelo reforço das verbas para o ambiente.

A votação decorreu em plenário no âmbito da sessão plenária, na cidade francesa de Estrasburgo, e contou com 534 votos a favor, 136 contra e 23 abstenções.

Há cerca de uma semana, negociadores do Parlamento Europeu e do Conselho (onde estão representados os Estados-membros) chegaram a acordo sobre o Orçamento da UE para 2020, que visa um aumento no montante total de 1,5% para cerca de 169 mil milhões de euros, com 21% destinados às alterações climáticas.