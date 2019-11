Actualidade

O primeiro-ministro cabo-verdiano e a líder da oposição trocaram hoje acesas críticas, com Ulisses Correia e Silva a responsabilizar o PAICV pela "apologia da pobreza", enquanto para Janira Hopffer Almada a governação baseia-se em "publicidade e marketing".

As posições foram assumidas na Assembleia Nacional, na cidade da Praia, no debate quinzenal entre os deputados e o primeiro-ministro, com o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) a propor a "Juventude, Qualificação e Emprego" como tema.

"O que assistimos nestes quase quatro anos foi a uma política estribada no marketing e na publicidade", acusou, na abertura do debate, na segunda sessão plenária, a líder do PAICV, Janira Hopffer Almada, afirmando que o "propalado" crescimento económico de 5% "não está a gerar empregos" e "muito menos, empregos dignos".