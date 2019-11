Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse hoje que o país precisa de alterar os critérios de criação de serviços públicos para inverter a perda de população nos territórios do interior.

"Enquanto no país não mudarmos os critérios que presidem à criação dos serviços, e que presidem ao que quer que seja, os territórios do Interior vão sair sempre a perder", afirmou Ana Abrunhosa, na Guarda, na sessão comemorativa do Dia da Cidade.

Segundo a ministra, a "primeira coisa" a fazer no país é "alterar os tradicionais critérios que levam à criação de tribunais, que levam à ampliação de centros de saúde, escolas, porque não há desenvolvimento do Interior enquanto forem estes os critérios a presidir às decisões políticas".