Actualidade

A ministra da Coesão Territorial disse hoje que "não há datas" para a eleição dos presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), mas que o processo eleitoral "é algo que não há de ser muito complicado".

A ministra defendeu na terça-feira, em Lisboa, que as abordagens territoriais integradas dependem de CCDR "fortes", pelo que vão ter competências alargadas em vários domínios, nomeadamente saúde, educação, turismo e cultura, e que está previsto no programa do Governo que os presidentes vão ser eleitos pelos autarcas.

Hoje, questionada pela agência Lusa na Guarda, à margem das comemorações do Dia da Cidade, a que presidiu, lembrou que o primeiro-ministro, António Costa, "quer, para já, rapidamente, a eleição dos presidentes das CCDR e quer que também seja feito já o Diploma que prevê a transferência de competências do que é o Estado descentralizado nas regiões, para as CCDR, nos vários domínios".