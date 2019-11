Actualidade

O treinador Ricardo Sá Pinto disse hoje que, apesar de um ponto diante do Wolverhampton, na quinta-feira, garantir a passagem aos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, o Sporting de Braga nunca joga para empatar.

O técnico dos minhotos destacou o registo do Wolverhampton depois da derrota, em casa, com o Braga (1-0), na primeira volta do Grupo K (19 de setembro), em que, em 13 jogos, apenas perdeu um, "e na Taça da Liga".

"O Wolverhampton vem de um grande registo, está em quinto lugar no campeonato, vem confiante, de três vitórias seguidas na Liga Europa. Sabemos da sua força, e qualidade individual e coletiva. Vai ser mais um grande jogo, entre duas boas equipas, que querem ganhar e carimbar a passagem à fase seguinte", afirmou na antevisão da partida.