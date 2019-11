LE

O treinador Ivo Vieira afirmou hoje que o Vitória de Guimarães precisa de finalizar melhor face aos jogos anteriores no Grupo F da Liga Europa de futebol para vencer os belgas do Standard Liège, na quinta jornada.

A turma vitoriana rematou mais do que os adversários nos quatro encontros já realizados, mas somou apenas um ponto, precisando de vencer o segundo classificado do agrupamento, com seis pontos, em casa, na quinta-feira, para manter viva a esperança de seguir em frente.

O técnico crê na vitória, caso os seus pupilos corrijam a falta de eficácia apresentada na Bélgica, onde perderam por 2-0.