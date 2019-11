Actualidade

O embaixador da União Europeia (UE) em Moçambique defendeu hoje em Pretória a criação de uma aliança estratégica coordenada com o Governo do Presidente Filipe Nyusi para lidar com o fenómeno do extremismo violento no norte daquele país africano lusófono.

"É importante estabelecer uma aliança estratégica e coordenada com vista a identificar a ameaça com que nos deparamos e criar abordagens que permitam salvaguardar a sustentabilidade regional [África Austral]", afirmou hoje António Sánchez-Benetido Gaspar na abertura de um seminário sobre extremismo violento na África Austral, na capital sul-africana.

Segundo o diplomata, a atual insegurança na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, ameaça alastrar-se à região Austral do continente africano, nomeadamente à vizinha África do Sul e aos países do 'interland' (sem acesso ao mar).