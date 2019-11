DGArtes

Quarenta e cinco estruturas artísticas e mais de 300 profissionais do setor pedem a demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca, num abaixo assinado que subscrevem e que está a circular desde terça-feira à noite, nas redes sociais.

"A luta continua pela Cultura em Portugal" é o nome do documento subscrito pela Comissão Profissional das Artes, que resulta de uma reunião realizada no domingo passado, no espaço Latoaria, em Lisboa, face ao "subfinanciamento e graves falhas no modelo dos concursos de apoio às artes, ao atraso injustificado na saída dos resultados, à recusa de reuniões com grupos representativos de profissionais do setor e à falta de resposta às diversas cartas, abaixo-assinado e solicitações de diálogo", disse hoje à agência Lusa um dos subscritores do documento.

A pedir a demissão da ministra encontram-se estruturas que ficaram fora dos subsídios do Programa de Apoio Sustentado às Artes, para o biénio 2020-2021, assim como dirigentes de entidades que os garantiram, sublinhou à agência Lusa o encenador Levi Martins, que também subscreveu o documento.