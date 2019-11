Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Michel Temer lamentou hoje em Madrid que o também ex-chefe de Estado Lula da Silva tenha saído da prisão "muito emocionado" e escolhido a via da "radicalização" e não a da "pacificação" do país.

"Eu imaginei que ele [Lula da Silva] pudesse sair pregando a pacificação nacional [...]. Acho que ganharia pontos", disse Michel Temer numa palestra organizada pela agência Efe e a Casa da América que teve lugar na capital espanhola.

O antigo Presidente brasileiro concluiu que Lula "saiu [da prisão] muito emocionado e pregou uma radicalização", que na sua opinião não é "útil para o país".