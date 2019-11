Lítio

O ministro do Ambiente disse hoje que "dois ou três dias depois" de começar a trabalhar com o anterior diretor-geral da Energia e Geologia, Mário Guedes, "ficou evidente que ele não tinha competências" para aquela função.

"Dois ou três dias depois de começar a trabalhar com o diretor-geral, que não conhecíamos, ficou evidente que ele não tinha competências" para assumir aquelas funções, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que falava na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, na Assembleia da República, numa audição a pedido de vários grupos parlamentares.

Em causa está o contrato de concessão de exploração de lítio no concelho de Montalegre, assinado entre o Governo e a Lusorecursos Portugal Lithium, que tem estado envolto em polémica.