Actualidade

O Benfica qualificou-se hoje para os oitavos de final da UEFA Youth League de futebol, ao vencer por 3-0 no reduto dos alemães do Leipzig, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo G.

O médio Paulo Bernardo, aos 24 e 76 minutos, o avançado Gonçalo Ramos, aos 28, marcaram os golos da equipa lisboeta, finalista vencida em 2014 e 2017 da prova de juniores que replica o modelo da Liga dos Campeões e foi conquistada pelo FC Porto na época passada.

O Benfica isolou-se no primeiro lugar - que assegura a presença direta nos 'oitavos', sem passar pelos 'play-offs' -, com três pontos de vantagem sobre os franceses do Lyon, segundos classificados, sobre os quais tem vantagem no confronto direto, quando falta disputar apenas um jogo.