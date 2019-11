Guiné-Bissau/Eleições

Domingos Simões Pereira, que vai disputar a segunda volta das presidenciais da Guiné-Bissau, disse hoje que se for eleito Presidente não vai fazer justiça com as próprias mãos, sublinhando nada ter contra o chefe de Estado cessante.

"O jogo democrático é um jogo que exige de todos o respeito dos outros. Até a proclamação destes resultados eu era um concorrente do cidadão José Mário Vaz. A partir do momento em que de acordo com os resultados ele não vai à segunda volta passa ao estatuto de cidadão normal e eu tenho de o respeitar e quem vai à frente tem mais responsabilidades", afirmou Domingos Simões Pereira.

O candidato, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, disse também que tem a "responsabilidade de tranquilizar todos os guineenses e é importante que o cidadão José Mário Vaz saiba que o cidadão Domingos Simões Pereira não tem rigorosamente nada contra ele".