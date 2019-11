Actualidade

O presidente do PSD alertou hoje que um eventual englobamento de todos os rendimentos no IRS afetaria a "já miserável" taxa de poupança, com António Costa a reiterar que o tema não deverá constar do próximo Orçamento do Estado.

"Portugal não precisa de mais impostos, Portugal precisa de menos impostos, também aqui na questão do englobamento estamos a falar de mais ou menos impostos", afirmou Rui Rio, no debate quinzenal com o primeiro-ministro, no parlamento, defendendo que "em Portugal ninguém vive de rendimentos de capital", provocado protestos nas bancadas mais à esquerda.

O líder do PSD centrou toda a sua intervenção em política fiscal, desafiando ainda António Costa - como fez repetidamente na campanha eleitoral - a excluir a possibilidade de repor o imposto sucessório, que terminou em 2004.