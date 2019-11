Guiné-Bissau/Eleições

O candidato à segunda volta das presidenciais na Guiné-Bissau Domingos Simões Pereira disse hoje que não há nenhum grupo étnico ou religioso que se possa afirmar com autonomia no país e pede aos guineenses para sancionarem as divisões.

"Não há nenhum grupo, seja étnico, seja religioso, seja de que natureza, que se possa afirmar com autonomia no território da Guiné-Bissau. Todos precisamos da inclusão, todos precisamos da tolerância, todos precisamos da integração", afirmou aos jornalistas Domingos Simões Pereira.

Para o candidato, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), aquele que "insistir na divisão e no apelo eventual ao voto étnico, tribal ou de outra natureza tem de ser sancionado pelo povo guineense, porque de outra forma o povo guineense estaria a ser convincente com uma postura muito perigosa".