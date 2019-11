Actualidade

O economista-chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique disse hoje que as reformas económicas implementadas pelo Governo angolano vão, em 2020, começar a gerar algum alívio e estabilidade no crescimento da economia do país.

Fáusio Mussá falava, em Luanda, num 'briefing' económico realizado pelo Standard Bank com o objetivo de acrescentar valor no que diz respeito aos temas ligados à economia angolana e ao continente africano em geral.

Segundo o economista-chefe do Standard Bank, as reformas económicas iniciadas em 2018, dão já um sinal de que, no próximo ano, a economia angolana poderá conhecer melhores dias do ponto de vista do crescimento.