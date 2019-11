DGArtes

O Ministério da Cultura disse hoje que chegou o momento de dialogar com o setor das Artes para dar respostas aos novos desafios colocados pelo modelo de apoios, e para garantir a sustentabilidade e coesão territorial da área.

Numa resposta enviada à agência Lusa, o ministério de Graça Fonseca refere que "houve vários pedidos de reuniões de estruturas artísticas e municípios enquanto decorriam os concursos sustentados bienais 2020/21 [da Direção-Geral das Artes], cujas decisões competiram a júris independentes", sem interferência da tutela, que indica sempre ter afirmado que, "depois de divulgados os resultados definitivos do concurso, iniciaria um processo de diálogo e de contacto com as diversas estruturas artísticas".

"É, por isso, agora chegado o momento de dialogar com os diversos agentes, nomeadamente estruturas e municípios, para trabalhar em soluções que respondam da melhor forma aos novos desafios que nos colocam o Apoio às Artes, procurando assim assegurar a sustentabilidade do setor a médio e longo prazo e garantir melhor acesso aos cidadãos em todo o território", salienta o mesmo texto.