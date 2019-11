Actualidade

O documentário "Manuel Casimiro: Pintar a Ideia", de Isabel Lopes Gomes, sobre o universo multifacetado do artista plástico e fotógrafo, vai ser exibido, em antestreia, na sexta-feira, na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

O filme, que aborda a vida e atividade artística de Manuel Casimiro, pintor, fotógrafo, escultor, criador de instalações e, pontualmente, cineasta, procura "ligar as pontas de uma obra cujo conhecimento entre nós é ainda, para muitos, lacunar", segundo a informação divulgada pela Cinemateca.

Exibido às 21:30 no ciclo "Antestreias", este é o quatro documentário de Isabel Lopes Gomes sobre artistas plásticos, e conta com depoimentos do próprio Manuel Casimiro e de outros artistas.