O treinador Sérgio Conceição desvalorizou hoje a "pressão" de ter de vencer na quinta-feira o Young Boys na Suíça, fundamental para o FC Porto manter as aspirações de qualificação na Liga Europa de futebol.

"Um clube como o FC Porto... se não houver pressão, faço questão de ser eu a criá-la. Comigo e com os outros. É a minha forma de ser. Sou uma pessoa competitiva, a pressão faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Todos os jogos são decisivos, todos os pontos importantes. Sabemos da responsabilidade que temos, a história do FC Porto. Temos de dar mais, fazer mais e melhor", disse.

No grupo G, e quando faltam disputar apenas dois encontros, o FC Porto partilha os dois últimos lugares com o Feyenoord, com quatro pontos, enquanto o Young Boys e os escoceses do Rangers comandam com sete.