O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje a entrada em janeiro de 80 novos inspetores para a Autoridade das Condições do Trabalho (ACT), como forma de combate à precariedade laboral.

O anúncio surgiu no seguimento da pergunta feita pelo partido ecologista "Os Verdes", relativa à precariedade laboral, nomeadamente, o "abuso ao recurso de contratos de trabalho temporário", referido pelo deputado José Luís Ferreira.

"Reforçámos a inspeção com 40 novos inspetores provenientes do concurso interno e em janeiro entrarão em funções 80 novos inspetores provenientes do concurso externo", respondeu António Costa.