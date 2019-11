Actualidade

Os 'rappers' portugueses Mundo Segundo, Estraca e Veterano atuam a 06 e 07 de dezembro, no Porto e em Lisboa, respetivamente, numa "noite memorável de hip-hop", que na capital contará também com Sam The Kid, foi hoje anunciado.

A primeira "noite memorável de hip-hop" está marcada para 06 de dezembro no Hard Club e o alinhamento inclui atuações de Mundo Segundo, Estraca e Veterano. No dia seguinte será a vez do Lisboa ao Vivo acolher o espetáculo, novamente com Estraca e Veterano mas também com a dupla Mundo Segundo & Sam The Kid, de acordo com a promotora da iniciativa.

Além dos três concertos, cada uma das noites inclui a atuação de DJ Kwan e conta com o 'writer' Youth One, um dos pioneiros do 'graffiti' em Portugal e fundador da banda Mundo Complexo, como 'host' (apresentador, em português).