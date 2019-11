Actualidade

Portugal vai apresentar uma equipa feminina 'mínima', com três atletas apenas, no Europeu de corta-mato, depois de a maioria das atletas selecionadas ou pré-selecionadas ter recusado o convite para competir.

Assim, a prova principal feminina do Europeu, que se vai realizar no Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 08 de dezembro, só vai contar com Dulce Félix, Salomé Rocha e Susana Francisco, segundo a convocatória hoje divulgada pela Federação Portuguesa de Atletismo.

De resto, haverá equipas completas em absolutos masculinos, estafeta mista e nos dois setores de sub-20 e sub-23, para um total de 37 atletas.