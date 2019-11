Migrações

Os fatores ambientais, as alterações climáticas e os desastres naturais estão a mudar a mobilidade humana à escala mundial e desencadearam, em 2018 e 2019, deslocamentos em larga escala em várias partes do mundo, destacou hoje um relatório internacional.

Este é um dos muitos aspetos abordados pelo relatório "World Migration Report 2020" (WMR 2020) que hoje foi divulgado em Genebra pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), liderada pelo português António Vitorino desde outubro de 2018.

"Deslocamentos em larga escala desencadeados por riscos relacionados com o clima e com as condições meteorológicas ocorreram em muitas partes do mundo em 2018 e 2019, incluindo em países como Moçambique, Filipinas, China, Índia e Estados Unidos da América", refere o extenso relatório com quase 500 páginas.