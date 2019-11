Actualidade

O FC Porto perdeu hoje com o Motor Zaporozhye, na Ucrânia, por 33-29, em jogo da 10.ª jornada do grupo B da Liga dos Campeões de andebol, falhando o 'assalto' ao segundo lugar da 'poule'.

Perante a única equipa do grupo que ainda não tinha vencido, os 'azuis e brancos' voltaram a perder pontos, depois do empate a 35 bolas no Dragão Caixa, na primeira volta, e chegaram ao intervalo a perder por 19-16, acabando o jogo derrotados por uma diferença de quatro golos.

A quatro jogos do fim da fase de grupos, a equipa de Magnus Andersson é quarta, com 12 pontos, falhando a subida ao segundo lugar, do Vezsprém, que tem 12, e abrindo espaço à ultrapassagem do Vardar, que tem nove e só joga no domingo.