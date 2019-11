Reino Unido/Eleições

A onda azul que as sondagens prognosticam para as eleições legislativas britânicas de 12 de dezembro deverá ser travada em Birmingham Edgbaston, apesar do Partido Conservador estar determinado em 'roubar' assentos ao Partido Trabalhista no centro de Inglaterra.

Apesar de ser pró-europeia numa zona com bastantes eleitores eurocéticos, a candidata do 'Labour', Preet Gill, continua a ser popular.

"Conheço-a bem e vou votar nela. Mas vou ficar contente quando isto tudo acabar e voltarmos à civilização", afirmou hoje Anne Chebil, residente no bairro de Quinton, à agência Lusa.