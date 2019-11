LE

O treinador-adjunto de futebol do Sporting, Emanuel Ferro, relativizou hoje a importância do jogo de quinta-feira com os holandeses do PSV e salientou que o objetivo é vencer e garantir a passagem à próxima fase da Liga Europa.

Emanuel Ferro, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os holandeses garante que os leões' vão encarar o jogo com "o máximo grau de exigência" e vão para campo com o objetivo de vencer, embora relativize à sua importância.

"Pensamos sempre fazer sempre o melhor e o melhor é ganhar. Sabemos que se ganharmos ficaremos apurados e sabemos que se não ganharmos não ficaremos de fora do apuramento. Estamos mais capazes de ganhar o jogo de amanhã se não pensarmos no jogo que ainda falta [com o Lask Linz]. Ganhando cada jogo seremos mais capazes de responder às exigências da competição", afirmou.