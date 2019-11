LE

O treinador do Standard de Liège, Michel Preud'homme, assumiu hoje o desejo de pontuar quinta-feira em Guimarães para ficar mais próximo dos 16 avos de final da Liga Europa de futebol, na quinta ronda do Grupo F.

A equipa belga é segunda classificada do grupo, com seis pontos, após os triunfos caseiros sobre o conjunto português (2-0) e o Eintracht Frankfurt (2-1), mas o técnico alertou que a equipa belga precisa de mais pontos para seguir em frente, ainda que o jogo no Estádio D. Afonso Henriques não seja decisivo.

"Não é a última oportunidade [para passarmos], mas é um jogo muito importante. Temos a experiência dos últimos anos, em que são precisos muitos pontos para passar à próxima fase. Agora, também vai ser assim. Queremos amealhar o máximo de pontos possível", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo marcado para as 20:00.