O futebolista Bruno Fernandes não quis garantir hoje uma eventual saída ou continuidade no Sporting na reabertura do mercado de janeiro, mas assumiu que o desejo passa por manter os 'leões' a lutar em todas as frentes.

O 'capitão', que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quinta-feira com os holandeses do PSV Eindhoven, da quinta jornada do grupo D da Liga Europa, esclareceu alguns detalhes do novo contrato que rubricou com o Sporting.

"A cláusula dos 35 milhões foi retirada. Foi também retirado o pagamento no caso de que o Sporting não me deixasse sair. Já demonstrei mais que uma vez o respeito que tenho pelo clube. Cinco milhões para o Sporting seriam 10 e a minha renovação não chega a cinco", adiantou.