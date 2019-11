Actualidade

O guarda-redes internacional português de futebol Rui Patrício deixou hoje elogios ao Sporting de Braga e ao seu antigo treinador Jorge Jesus, pelas conquistas recentes pelos brasileiros do Flamengo.

Questionado sobre as recentes conquistas do técnico luso no Flamengo, a Taça dos Libertadores e o campeonato brasileiro, Rui Patrício referiu ter sido "um grande motivo de orgulho" ver o sucesso do seu antigo treinador no Sporting durante três temporadas.

"Não só para mim, mas para todos os portugueses e, especialmente para quem trabalhou com ele, e que sabe da sua qualidade e ambição. O que ele transmite aos jogadores, como motiva e ensina os jogadores, é um grande orgulho ver o Flamengo jogar, faz-nos lembrar e viver aquilo quase como se lá estivéssemos. Aprendi muito com ele, foi maravilhoso", disse na antevisão do jogo de quinta-feira com o Sporting de Braga, da quinta jornada do grupo K da Liga Europa.