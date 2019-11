Actualidade

A presidente da Administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, anunciou hoje o desenvolvimento de um projeto de aumento de eficiência do terminal de Alcântara, num investimento de 122 milhões de euros, considerando-o "extremamente importante".

"É um projeto que está a ter o seu desenvolvimento e que vai, com certeza, traduzir-se numa eficiência brutal no Porto de Lisboa", declarou Lídia Sequeira, em declarações aos jornalistas, no âmbito de uma visita de trabalho do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, ao Porto de Lisboa.

A presidente da Administração do Porto de Lisboa destacou, ainda, o projeto de navegabilidade do Tejo, que está em curso, referindo que é "um projeto instrumental, não em termos de valor do volume de investimento, mas em termos instrumentais, porque um porto tem que ter um modo de transporte pesado associado".