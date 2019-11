Actualidade

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou hoje, em Manaus, no estado do Amazonas, que reservas indígenas e políticas de proteção ambiental "prejudicaram o crescimento do Brasil", segundo a imprensa local.

"Hoje, nós temos o estado Amazonas tomado, na maior parte, por reservas indígenas, áreas de proteção ambiental, estações ecológicas, parques nacionais, entre outras políticas ambientais que, em parte, prejudicaram o crescimento do nosso Brasil", disse o Presidente, citado pelo portal de notícias G1.

O chefe de Estado elogiou ainda a "Zona Franca de Manaus", um parque industrial brasileiro, criado em 1967, durante a ditadura militar.