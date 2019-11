Actualidade

O Governo brasileiro nomeou quarta-feira para novo presidente da Fundação Cultural Palmares, entidade pública que visa promover a cultura afro-brasileira, um jornalista que nega a existência de racismo e defende um "movimento de negros da direita conservadora".

O executivo brasileiro, liderado por Jair Bolsonaro, efetuou alterações em entidades que integram a Secretaria da Cultura, como é o caso da Fundação Cultural Palmares, com a nomeação para seu presidente do jornalista e militante da extrema-direita Sérgio Nascimento de Camargo.

Na sua rede social Facebook, Camargo mostra-se apoiante do atual Governo e protesta com frequência contra causas que envolvam o movimento negro, defendendo, por exemplo, o fim do feriado da Consciência Negra.