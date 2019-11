Actualidade

A possibilidade de a banca passar a cobrar comissões pelos depósitos das autarquias "não é uma boa ideia", diz o presidente da Associação de Municípios, Manuel Machado, avisando que as câmaras vão reagir "muito negativamente".

A ideia de os bancos começarem a cobrar comissões pelos depósitos de multinacionais, empresas públicas e autarquias "é má", não resolve e cria problemas, afirma, em entrevista à agência Lusa, o presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Manuel Machado.

A cobranças de taxas sobre os depósitos de grandes clientes financeiros, cuja aplicação precisa do aval do Banco de Portugal, pretende compensar os juros negativos do Banco Central Europeu (BCE) - por causa da ação de política monetária do BCE, o excesso de liquidez das instituições financeiras, que fica depositado na conta do banco central, é penalizado com uma taxa negativa que pode ir até -0,5%.