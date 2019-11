Actualidade

O presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia defende que deve haver maior informação, clareza e transparência por parte das autoridades que avaliam os medicamentos e que estas comissões de avaliação devem ter peritos externos.

Em declarações à Lusa no dia em que começa o 16.º Congresso Nacional de Oncologia, que decorre até sábado no Centro de Congressos do Estoril, Paulo Cortes frisa que a inovação é "absolutamente necessária", reconhece que os constrangimentos para aprovação de novos medicamentos não são apenas financeiros e defende que o problema "deve ser olhado de forma mais global".

"A inovação é absolutamente necessária. Vivemos num período em que há constrangimentos em termos de aprovação de novos fármacos, mas os constrangimentos não são só a nível financeiro. Temos que olhar o problema do ponto de vista global, em todo o percurso do doente, pois ainda há muitos problemas a resolver no acesso atempado do doente a meios de diagnóstico e a cirurgias", afirma.