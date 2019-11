Actualidade

Pelo menos 13 manifestantes foram hoje mortos a tiro, no sul do Iraque, disseram médicos e fontes policiais.

De acordo com as autoridades, o indicente ocorreu quando as forças de segurança iraquianas avançaram para reconquistar duas pontes na cidade de Nassíria, na vanguarda da revolta contra o poder no sul do país.

Cerca de 50 manifestantes, que tinham bloqueado aquelas pontes, como parte de um amplo movimento de desobediência civil, ficaram feridos, alguns dos quais com gravidade, indicaram.