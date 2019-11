Actualidade

A ministra das Relações Exteriores da Bolívia, Karen Longaric, disse à Lusa que "a comunidade internacional está a virar as costas à Bolívia", especialmente os países vizinhos, que "deveriam apoiar o país incondicionalmente".

A chefe da diplomacia boliviana destaca no seu apelo os países latino-americanos, especialmente dois dos vizinhos da Bolívia: Peru e Chile, importantes nos esforços de estabilização do seu país.

"Estamos à espera que o Peru se manifeste, porque é importante para nós. Temos excelentes relações com o Peru. E não sabemos o que aconteceu com o Chile. Não entendemos porquê a atitude do Chile. Francamente, surpreende que o Chile tome uma posição (de silêncio) dessa natureza quando talvez fosse o país mais afetado caso na Bolívia imperasse uma ditadura de alcances inimagináveis", lamentou.