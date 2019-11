Actualidade

A ministra das Relações Exteriores da Bolívia acusou o próximo governo da Argentina e, sobretudo, o atual do México de serem instrumentos do ex-Presidente Evo Morales e de promoverem a desestabilização da Bolívia com graves consequências para a região.

"A atitude que o México e que o próximo governo da Argentina estão a demonstrar, infelizmente, está orientada a promover uma mudança na região de graves consequências para a estabilidade da região", denunciou em entrevista à Lusa Karen Longaric.