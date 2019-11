Euro2020

Portugal, o atual campeão europeu, vai estar no Pote 3 do sorteio da fase final do Euro2020 de futebol, que se realiza no sábado, em Bucareste, e pode apanhar um ou até dois 'tubarões' na fase de grupos.

Ao falhar a conquista do Grupo B de apuramento, que acabou por ser vencido pela Ucrânia, e ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos, a seleção nacional caiu para o terceiro pote e, antes do sorteio, já sabe que tem uma alta probabilidade de encontrar, pelo menos, um dos favoritos logo na primeira fase.

Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia são os possíveis adversários do Pote 1, com a seleção ucraniana, em teoria, a ser o rival com menos historial, embora tenha causado grandes dificuldades a Portugal durante a fase de qualificação, tendo empatado na Luz (1-1) e vencido em Kiev (2-1).