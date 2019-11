Actualidade

Os homens que trabalharam na construção do Mosteiro da Batalha, há cinco séculos, deixaram desenhos nas paredes, testemunho raro divulgado no livro "Grafitos medievais do Mosteiro da Batalha", a lançar no sábado.

A edição surge quase uma década depois da exposição que revelou a investigação feita pelo historiador de arte Jorge Estrela a um património único em Portugal, explica o diretor do Mosteiro da Batalha.

"Não temos conhecimento da existência de outros grafitos em Portugal. O Mosteiro é mesmo um caso especial. Caso similar só talvez na Catalunha", refere à agência Lusa Joaquim Ruivo.