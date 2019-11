Actualidade

Um dos membros fundadores do Livre, Miguel Dias, anunciou terça-feira numa rede social o seu afastamento do partido da papoila, justificando a decisão com "uma questão de forma e de postura política" na qual deixou de se rever.

"Não foi uma decisão fácil nem leviana. É emocionalmente complexa a decisão de abandonar o LIVRE, partido que ajudei a fundar e ao qual dediquei 6 anos da minha vida. As razões para a minha saída foram explicadas internamente", lê-se numa das mensagens publicadas pelo candidato às eleições legislativas de outubro, no Twitter, no segundo lugar da lista de Setúbal do Livre.

Miguel Dias escreveu ainda: "posso adiantar que não estão relacionadas com o conteúdo, pois os meus valores ideológicos e as ideias politicas continuam a condizer em larga medida com o defendido com o partido; antes com uma questão de forma e de postura política na qual não me revejo".